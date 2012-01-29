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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Валенсия
Расинг - Валенсия: обзор матча 29 января 2012
Расинг
29.01.2012, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
2'
А. Гонсалес
88'
Б. Эспиноcа
65'
А. Адурис
79'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Валенсия
Желтая карточка
Д. Сисма
+4
Красная карточка
П. Мунитис
+1
+1
Красная карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
Х. Самперио
+1
Желтая карточка
Р. Кошта
ГОЛ! 2:2!
Б. Эспиноcа
Пас отдал
Х. Самперио
Желтая карточка
Т. Коста
ГОЛ! 1:2!
А. Адурис
Замена
Х. Бернат
️️️️
П. Пьятти
Замена
Г. Колса
️️️️
Л. Акоста
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Желтая карточка
В. Руис
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
Желтая карточка
К. Фернандес
Замена
К. Фернандес
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Тоньо
Желтая карточка
П. Пьятти
Желтая карточка
С. Фегули
Желтая карточка
Ж. Матье
Замена
М. Топал
️️️️
Э. Банега
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
П. Мунитис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Тоньо
5
Сисма
20
Эспиноcа
27
Гонсалес
3
Торрехон
18
Диоп
8
Гонсалес
10
Мунитис
9
Акоста
17
Арана
7
Стуани
4-1-2-1-2
25
Алвес
19
Барраган
4
Руис
22
Матье
20
Кошта
8
Фегули
8
Коста
11
Банега
10
Пьятти
9
Сольдадо
17
Жонас
27
Гонсалес
18
Фернандес
18
Фернандес
27
Гонсалес
9
Акоста
8
Колса
8
Колса
9
Акоста
10
Пьятти
24
Бернат
24
Бернат
10
Пьятти
11
Банега
5
Топал
5
Топал
11
Банега
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
Остались в запасе
Расинг
Валенсия
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Расинг - Валенсия
5
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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