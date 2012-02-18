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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Расинг
Реал - Расинг: обзор матча 18 февраля 2012
Реал
18.02.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
4 : 0
Завершен
Расинг
6'
К. Роналду
45+1'
К. Бензема
73'
А. Ди Мария
89'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Расинг
Травма
А. Ди Мария
+2
ГОЛ! 4:0!
К. Бензема
Пас отдал
С. Хедира
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
Х. Луке
️️️️
Л. Акоста
Замена
Р. Карвалью
️️️️
Пепе
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Х. Алонсо
Замена
С. Хедира
️️️️
Э. Гранеро
Замена
П. Мунитис
️️️️
Х. Бабакар
Желтая карточка
Кака
Замена
А. Ди Мария
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Алонсо
+1
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
К. Фернандес
️️️️
А. Гонсалес
Вторая желтая
Д. Сисма
Желтая карточка
Д. Сисма
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
Кака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Расинг
25
Тоньо
(К)
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
19
Варан
23
Гранеро
3
Алонсо
10
Кака
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
4-1-1-3-1
25
Тоньо
27
Гонсалес
20
Эспиноcа
3
Торрехон
5
Сисма
18
Диоп
16
Гульон
17
Арана
9
Акоста
8
Гонсалес
15
Бабакар
3
Пепе
6
Карвалью
6
Карвалью
3
Пепе
23
Гранеро
28
Хедира
28
Хедира
23
Гранеро
10
Озил
11
Ди Мария
11
Ди Мария
10
Озил
8
Гонсалес
18
Фернандес
18
Фернандес
8
Гонсалес
9
Акоста
17
Луке
17
Луке
9
Акоста
15
Бабакар
10
Мунитис
10
Мунитис
15
Бабакар
Остались в запасе
Реал
Расинг
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
0
Марио Фернандес
ВР
15
Франсис Перес
ПЗ
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
15
Франсис Перес
ПЗ
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Статистика матча Реал - Расинг
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая) 11:10 (воскресенье, 19 февраля)
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