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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Леванте
Расинг - Леванте: обзор матча 11 сентября 2011
Расинг
11.09.2011, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Леванте
Красная карточка
П. Диоп
Замена
А. Науэльпан
️️️️
Л. Акоста
Замена
Р. Суарес
️️️️
А. Коне
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х.
Замена
А. Циолис
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Х. Баркеро
Замена
О. Серрано
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
Л. Акоста
Замена
К. Аранда
️️️️
Вальдо
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
О. Барба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Осмар Барба
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
11
Оскар Серрано
ЛВ
30
Марио
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Тоньо
5
Сисма
4
Барба
27
Гонсалес
15
Перес
18
Диоп
8
Гонсалес
10
Мунитис
9
Акоста
17
Арана
7
Стуани
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
18
Бальестерос
3
Нано
12
Хуанфран
25
Торрес
10
Иборра
23
Вальдо
9
Баркеро
20
Хуанлу
2
Коне
9
Акоста
24
Науэльпан
24
Науэльпан
9
Акоста
8
Гонсалес
6
Циолис
6
Циолис
8
Гонсалес
10
Мунитис
11
Серрано
11
Серрано
10
Мунитис
2
Коне
21
Суарес
21
Суарес
2
Коне
20
Хуанлу
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
20
Хуанлу
23
Вальдо
7
Аранда
7
Аранда
23
Вальдо
Остались в запасе
Расинг
Леванте
30
Марио
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
17
Хулиан Луке
ПВ
Главный тренер
Эктор Купер
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
30
Марио
ЦП
0
Марио Фернандес
ВР
17
Хулиан Луке
ПВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
Главный тренер
Эктор Купер
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Расинг - Леванте
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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