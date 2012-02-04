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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Расинг
Леванте - Расинг: обзор матча 04 февраля 2012
Леванте
04.02.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Расинг
23'
А. Коне
61'
М. Арана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Расинг
+1
Замена
Х. Луке
️️️️
Х. Самперио
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
А. Геззаль
️️️️
Р. Суарес
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Х. Торрес
Замена
Вальдо
️️️️
П. Ботельо
ГОЛ! 1:1!
М. Арана
Пас отдал
А. Гонсалес
Замена
Л. Акоста
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Х. Торрес
ГОЛ! 1:0!
А. Коне
Пас отдал
Х. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
15
Франциско Фаринос
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Леванте
41
Пабло Коронадо
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
23
Вальдо
ПВ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Расинг
93
Даниэль Сотрес
ВР
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
16
Кеннеди
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
4-2-2-2
78
Мунуа
15
Дель Орно
12
Хуанфран
18
Бальестерос
18
Вента
25
Торрес
15
Фаринос
26
Ботельо
21
Суарес
25
Эль-Жар
2
Коне
4-1-2-2-1
0
Фернандес
27
Гонсалес
3
Торрехон
20
Эспиноcа
18
Фернандес
18
Диоп
8
Гонсалес
29
Самперио
17
Арана
10
Мунитис
7
Стуани
25
Торрес
14
Пальярдо
14
Пальярдо
25
Торрес
26
Ботельо
23
Вальдо
23
Вальдо
26
Ботельо
21
Суарес
5
Геззаль
5
Геззаль
21
Суарес
10
Мунитис
9
Акоста
9
Акоста
10
Мунитис
29
Самперио
17
Луке
17
Луке
29
Самперио
Остались в запасе
Леванте
Расинг
41
Пабло Коронадо
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
93
Даниэль Сотрес
ВР
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Остались в запасе
41
Пабло Коронадо
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
Остались в запасе
93
Даниэль Сотрес
ВР
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Статистика матча Леванте - Расинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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