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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Расинг
Осасуна - Расинг: обзор матча 15 января 2012
Осасуна
15.01.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 2
Завершен
Расинг
38'
К. Стуани (П)
71'
К. Стуани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Расинг
+2
Замена
К. Фернандес
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
Р. Лама
Замена
Х. Самперио
️️️️
П. Диоп
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Д. Тимор
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
А. Циолис
️️️️
Г. Колса
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Серхио
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Стуани
Замена
Д. Лекич
️️️️
Нино
Желтая карточка
Г. Колса
Желтая карточка
П. Мунитис
Замена
А. Сехудо
️️️️
М. Фланьо
Желтая карточка
К. Стуани
Желтая карточка
А. Дамиа
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Стуани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
12
Энеко Сатрустеги
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
6
Джавад Некунам
ЦП
18
Хавьер Фернандес Анунсиатта
АП
11
Нино
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
16
Деян Лекич
ЦФ
Расинг
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Марио
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Андрес
12
Сатрустеги
4
Фланьо
23
Серхио
2
Дамиа
24
Тимор
6
Некунам
14
Лама
18
Анунсиатта
6
Бальде
11
Нино
4-1-2-2-1
25
Тоньо
20
Эспиноcа
3
Торрехон
27
Гонсалес
5
Сисма
18
Диоп
8
Гонсалес
8
Колса
10
Мунитис
9
Акоста
7
Стуани
4
Фланьо
16
Сехудо
16
Сехудо
4
Фланьо
23
Серхио
14
Гарсия
14
Гарсия
23
Серхио
11
Нино
16
Лекич
16
Лекич
11
Нино
7
Стуани
18
Фернандес
18
Фернандес
7
Стуани
18
Диоп
29
Самперио
29
Самперио
18
Диоп
8
Колса
6
Циолис
6
Циолис
8
Колса
Остались в запасе
Осасуна
Расинг
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
8
Лоло
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
30
Марио
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
8
Лоло
ЦП
Остались в запасе
30
Марио
ЦП
17
Хулиан Луке
ПВ
16
Кеннеди
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Статистика матча Осасуна - Расинг
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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