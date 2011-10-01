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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Райо Вальекано
Расинг - Райо Вальекано: обзор матча 01 октября 2011
Расинг
01.10.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
59'
А. Гонсалес
20'
Р. Тамудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Райо Вальекано
+3
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
П. Ботельо
Замена
М. Арана
️️️️
Х. Самперио
Замена
Мичел
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
Тито
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Науэльпан
ГОЛ! 1:1!
А. Гонсалес
Пас отдал
О. Серрано
Замена
Пити
️️️️
Л. Бангура
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Аррибас
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Циолис
Желтая карточка
А. Гонсалес
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тамудо
Пас отдал
Х. Мовилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Александрос Циолис
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Райо Вальекано
9
Коке
ВР
1
Давид Кобеньо
ВР
8
Мичел
ЛВ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
10
Пити
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Тоньо
18
Фернандес
27
Гонсалес
20
Эспиноcа
15
Перес
18
Диоп
6
Циолис
29
Самперио
11
Серрано
10
Мунитис
24
Науэльпан
4-2-1-3
1
Хименес
2
Тито
14
Аррибас
21
Фигерас
20
Касадо
26
Мовилья
18
Фуэго
26
Ботельо
7
Бангура
25
Мичу
23
Тамудо
6
Циолис
8
Гонсалес
8
Гонсалес
6
Циолис
29
Самперио
17
Арана
17
Арана
29
Самперио
24
Науэльпан
7
Стуани
7
Стуани
24
Науэльпан
14
Аррибас
6
Гарсия
6
Гарсия
14
Аррибас
7
Бангура
10
Пити
10
Пити
7
Бангура
23
Тамудо
8
Мичел
8
Мичел
23
Тамудо
Остались в запасе
Расинг
Райо Вальекано
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
Главный тренер
Эктор Купер
9
Коке
ВР
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
Остались в запасе
9
Коке
ВР
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Расинг - Райо Вальекано
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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