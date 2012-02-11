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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Атлетико
Расинг - Атлетико: обзор матча 11 февраля 2012
Расинг
11.02.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Атлетико
Желтая карточка
П. Мунитис
+1
Замена
Х. Бабакар
️️️️
К. Стуани
Замена
Пицци
️️️️
А. Туран
Замена
П. Мунитис
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Габи
Замена
Л. Акоста
️️️️
М. Арана
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
А. Туран
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
9
Лаутаро Акоста
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
4-1-3-1-1
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
20
Эспиноcа
27
Гонсалес
18
Диоп
29
Самперио
16
Гульон
8
Гонсалес
17
Арана
7
Стуани
4-3-1-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
21
Переа
18
Домингес
16
Луис
66
Туран
5
Тиагу
14
Габи
10
Диего
9
Фалькао
20
Адриан
17
Арана
9
Акоста
9
Акоста
17
Арана
27
Гонсалес
10
Мунитис
10
Мунитис
27
Гонсалес
7
Стуани
15
Бабакар
15
Бабакар
7
Стуани
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
66
Туран
21
Пицци
21
Пицци
66
Туран
Остались в запасе
Расинг
Атлетико
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Расинг - Атлетико
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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