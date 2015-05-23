Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марсель Ндженг - статистика

Завершил карьеру
6 мая 1982 (44), Бонн
#8 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Камерун | Германия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
16
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
2 : 1
23.05.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
0 : 0
16.05.2015
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.05.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Герта
1 : 2
03.05.2015
Боруссия М
1' - 76'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
1 : 0
25.04.2015
Герта
65' - 120'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
0 : 0
18.04.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 1
10.04.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
2 : 0
05.04.2015
Падерборн
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Гамбург
0 : 1
20.03.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Герта
2 : 2
14.03.2015
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
0 : 0
06.03.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Герта
1 : 0
28.02.2015
Аугсбург
57' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
2 : 1
22.02.2015
Герта
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
0 : 2
15.02.2015
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
0 : 2
07.02.2015
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
0 : 1
04.02.2015
Байер
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
2 : 0
01.02.2015
Герта
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
0 : 5
21.12.2014
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
4 : 4
17.12.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
1 : 0
13.12.2014
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия М
3 : 2
06.12.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
0 : 1
29.11.2014
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 2
22.11.2014
Герта
1' - 90'
86'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Герта
0 : 2
07.11.2014
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Падерборн
3 : 1
02.11.2014
Герта
1' - 90'
41'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
3 : 0
25.10.2014
Гамбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2 : 0
18.10.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Герта
3 : 2
03.10.2014
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Аугсбург
1 : 0
28.09.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
1 : 0
24.09.2014
Вольфсбург
1' - 90'
35'
47'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
2 : 2
19.09.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Герта
1 : 3
13.09.2014
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 2
30.08.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
2 : 2
23.08.2014
Вердер
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
4
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
7
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+