Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 23 мая 2015
Хоффенхайм
23.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Герта
8'
А. Модест
80'
Р. Фирмино
72'
Р. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
Замена
Н. Амири
️️️️
Р. Фирмино
87'
85'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Г. Харагучи
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
А. Модест
82'
81'
Желтая карточка
С. Бурхерт
ГОЛ! 2:1!
Р. Фирмино
80'
78'
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
В. Штокер
72'
ГОЛ! 1:1!
Р. Беренс
64'
Замена
Р. Беренс
️️️️
С. Калу
44'
Желтая карточка
В. Штокер
Желтая карточка
С. Руди
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
Р. Фирмино
8'
Желтая карточка
Т. Штробль
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-1-3-3
1
Бауманн
19
Абрахам
32
Бек
22
Тольян
5
Штробль
13
Руди
8
Полански
27
Швеглер
9
Фирмино
31
Фолланд
27
Модест
3-2-3-1
1
Крафт
4
Лангкамп
5
Хейтинга
28
Лустенбергер
22
Пекарик
14
Шульц
78
Харагучи
14
Штокер
5
Скьельбред
8
Калу
9
Фирмино
10
Амири
10
Амири
9
Фирмино
27
Модест
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
27
Модест
14
Штокер
21
Хосогаи
21
Хосогаи
14
Штокер
8
Калу
7
Беренс
7
Беренс
8
Калу
78
Харагучи
2
Вагнер
2
Вагнер
78
Харагучи
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Герта
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+