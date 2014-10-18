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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 18 октября 2014
Шальке-04
18.10.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Герта
19'
К. Хунтелаар
65'
Ю. Дракслер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Герта
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
Ю. Дракслер
89'
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
85'
Замена
М. Майер
️️️️
К. Боатенг
78'
73'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
В. Штокер
Желтая карточка
А. Учида
70'
70'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
Ф. Лустенбергер
ГОЛ! 2:0!
Ю. Дракслер
65'
60'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Э. Бен-Хатира
49'
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ю. Дракслер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-3-2-2
1
Ферманн
5
Хеведес
23
Айхан
3
Аого
28
Фукс
33
Нойштедтер
2
Учида
7
Дракслер
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
3-2-4-1
1
Крафт
14
Шульц
5
Хейтинга
28
Лустенбергер
22
Пекарик
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
7
Беренс
14
Штокер
5
Скьельбред
8
Калу
7
Дракслер
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
7
Дракслер
27
Боатенг
7
Майер
7
Майер
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
13
Чупо-Мотинг
28
Лустенбергер
25
Брукс
25
Брукс
28
Лустенбергер
14
Штокер
78
Харагучи
78
Харагучи
14
Штокер
28
Бен-Хатира
2
Вагнер
2
Вагнер
28
Бен-Хатира
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
28
Кристиан Веткло
ВР
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Шальке-04 - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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