Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 06 декабря 2014
Боруссия М
06.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Герта
9'
Т. Янчке
53'
Раффаэл
83'
Т. Азар
45'
Ю. Шибер
90+2'
С. Калу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Герта
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:2!
С. Калу
Желтая карточка
Т. Янчке
90'
+1
Замена
А. Хан
️️️️
М. Крузе
88'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Т. Азар
84'
ГОЛ! 3:1!
Т. Азар
83'
80'
Желтая карточка
П. Скьельбред
72'
Замена
С. Калу
️️️️
Э. Бен-Хатира
72'
Замена
П. Нимайер
️️️️
Х. Хосогаи
Желтая карточка
Г. Джака
68'
Замена
И. Траоре
️️️️
Раффаэл
65'
55'
Желтая карточка
Х. Хосогаи
ГОЛ! 2:1!
Раффаэл
Пас отдал
Ф. Джонсон
53'
45'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Шибер
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
29'
Замена
Ронни
️️️️
Н. Шульц
9'
Желтая карточка
Й. Хегелер
ГОЛ! 1:0!
Т. Янчке
Пас отдал
Т. Азар
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
4
Брауверс
4
Корб
24
Янчке
18
Домингес
23
Крамер
34
Джака
9
Азар
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
3-2-4-1
1
Крафт
21
Хосогаи
15
ван ден Берг
25
Брукс
22
Пекарик
14
Шульц
28
Бен-Хатира
13
Хегелер
5
Скьельбред
7
Беренс
20
Шибер
11
Раффаэл
16
Траоре
16
Траоре
11
Раффаэл
10
Крузе
28
Хан
28
Хан
10
Крузе
9
Азар
19
Джонсон
19
Джонсон
9
Азар
14
Шульц
12
Ронни
12
Ронни
14
Шульц
21
Хосогаи
18
Нимайер
18
Нимайер
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
8
Калу
8
Калу
28
Бен-Хатира
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Боруссия М - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Герта
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+