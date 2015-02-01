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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 01 февраля 2015
Вердер
01.02.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Герта
43'
Ф. Ди Санто
69'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
Замена
Ф. Кроос
️️️️
З. Юнузович
88'
Замена
Л. Айчичек
️️️️
Ф. Ди Санто
78'
70'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Ронни
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
К. Фритц
69'
Замена
К. Фритц
️️️️
Л. Озтюнали
66'
Желтая карточка
З. Юнузович
61'
Желтая карточка
Я. Штернберг
55'
48'
Желтая карточка
Й. ван ден Берг
46'
Замена
М. Ндженг
️️️️
П. Нимайер
46'
Замена
Й. ван ден Берг
️️️️
Н. Шульц
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
43'
39'
Желтая карточка
Й. Хегелер
Желтая карточка
А. Гальвез
37'
31'
Желтая карточка
П. Нимайер
Желтая карточка
Д. Зелке
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-4-2
30
Вольф
3
Штернберг
23
Вестергор
6
Гальвез
23
Гебре Селасси
44
Баргфреде
16
Юнузович
31
Бартельс
21
Озтюнали
9
Зелке
9
Ди Санто
3-2-4-1
1
Крафт
25
Брукс
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
22
Пекарик
14
Шульц
18
Нимайер
14
Штокер
13
Хегелер
12
Ронни
20
Шибер
9
Ди Санто
33
Айчичек
33
Айчичек
9
Ди Санто
21
Озтюнали
8
Фритц
8
Фритц
21
Озтюнали
16
Юнузович
23
Кроос
23
Кроос
16
Юнузович
18
Нимайер
8
Ндженг
8
Ндженг
18
Нимайер
14
Шульц
15
ван ден Берг
15
ван ден Берг
14
Шульц
12
Ронни
2
Вагнер
2
Вагнер
12
Ронни
Остались в запасе
Вердер
Герта
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Главный тренер
Виктор Скрипник
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
7
Рой Беренс
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
7
Рой Беренс
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Вердер - Герта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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