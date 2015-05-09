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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 09 мая 2015
Боруссия Д
09.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Герта
9'
Н. Суботич
47'
Э. Дурм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Герта
84'
Замена
Ронни
️️️️
Г. Харагучи
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кагава
84'
76'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Шмельцер
72'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
П. Обамеянг
67'
55'
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Д. Энтони Брукс
Желтая карточка
Н. Суботич
54'
53'
Желтая карточка
П. Скьельбред
ГОЛ! 2:0!
Э. Дурм
Пас отдал
Г. Мхитарян
47'
46'
Замена
С. Вагнер
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
С. Кель
35'
26'
Желтая карточка
Г. Харагучи
ГОЛ! 1:0!
Н. Суботич
Пас отдал
Г. Мхитарян
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Лангерак
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
37
Дурм
5
Кель
22
Мхитарян
20
Гюндоган
44
Кампль
10
Кагава
7
Обамеянг
3-2-3-1
1
Крафт
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Лангкамп
22
Пекарик
21
Платтенхардт
78
Харагучи
14
Штокер
5
Скьельбред
8
Калу
10
Кагава
5
Бендер
5
Бендер
10
Кагава
29
Шмельцер
26
Пищек
26
Пищек
29
Шмельцер
7
Обамеянг
9
Иммобиле
9
Иммобиле
7
Обамеянг
78
Харагучи
12
Ронни
12
Ронни
78
Харагучи
25
Брукс
5
Хейтинга
5
Хейтинга
25
Брукс
8
Калу
2
Вагнер
2
Вагнер
8
Калу
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Боруссия Д - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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