Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 25 октября 2014
Герта
25.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
59'
Э. Бен-Хатира
65'
Д. Хейтинга
85'
Э. Бен-Хатира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Гамбург
ГОЛ! 3:0!
Э. Бен-Хатира
Пас отдал
П. Скьельбред
85'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
В. Штокер
84'
Замена
С. Вагнер
️️️️
С. Калу
75'
74'
Замена
В. Нафиу
️️️️
П. Ласогга
65'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 2:0!
Д. Хейтинга
65'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бен-Хатира
Пас отдал
В. Штокер
59'
57'
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
53'
Желтая карточка
Н. Мюллер
46'
Замена
Л. Холтби
️️️️
Т. Арслан
Замена
М. Ндженг
️️️️
Н. Шульц
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
9
Николай Мюллер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
6
Матти Штейнманн
ЦП
18
Вальмир Нафиу
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
3-2-4-1
1
Крафт
14
Шульц
5
Хейтинга
28
Лустенбергер
21
Хосогаи
22
Пекарик
7
Беренс
14
Штокер
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
8
Калу
4-4-1-1
33
Дробны
16
Вестерманн
39
Гётц
22
Озтрзолек
5
Джуру
9
Мюллер
85
Бехрами
30
Арслан
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
14
Шульц
8
Ндженг
8
Ндженг
14
Шульц
14
Штокер
25
Брукс
25
Брукс
14
Штокер
8
Калу
2
Вагнер
2
Вагнер
8
Калу
10
Ласогга
18
Нафиу
18
Нафиу
10
Ласогга
30
Арслан
90
Холтби
90
Холтби
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
37
Грин
37
Грин
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Герта
Гамбург
12
Ронни
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
6
Матти Штейнманн
ЦП
30
Александер Брунст
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
6
Матти Штейнманн
ЦП
30
Александер Брунст
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Герта - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+