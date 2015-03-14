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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 14 марта 2015
Герта
14.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Шальке-04
21'
Э. Бен-Хатира
81'
Г. Харагучи
40'
Л. Сане
90'
Ж. Матип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Шальке-04
90'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Матип
Пас отдал
К. Фукс
Желтая карточка
П. Нимайер
89'
84'
Желтая карточка
Б. Хеведес
ГОЛ! 2:1!
Г. Харагучи
81'
79'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Сане
Замена
П. Нимайер
️️️️
П. Скьельбред
77'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Ф. Лустенбергер
69'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Э. Бен-Хатира
58'
57'
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Майер
Желтая карточка
П. Скьельбред
56'
50'
Желтая карточка
К. Фукс
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Сане
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бен-Хатира
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-4-1
1
Крафт
4
Лангкамп
25
Брукс
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
22
Пекарик
7
Беренс
14
Штокер
5
Скьельбред
28
Бен-Хатира
8
Калу
4-2-1-2-1
1
Велленройтер
32
Матип
22
Настасич
5
Хеведес
28
Фукс
33
Нойштедтер
6
Хегер
10
Барнетта
10
Сане
7
Майер
21
Хунтелаар
28
Бен-Хатира
38
Чигерчи
38
Чигерчи
28
Бен-Хатира
28
Лустенбергер
78
Харагучи
78
Харагучи
28
Лустенбергер
5
Скьельбред
18
Нимайер
18
Нимайер
5
Скьельбред
7
Майер
27
Горецка
27
Горецка
7
Майер
10
Сане
27
Боатенг
27
Боатенг
10
Сане
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Герта - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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