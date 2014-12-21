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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Хоффенхайм
Герта - Хоффенхайм: обзор матча 21 декабря 2014
Герта
21.12.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 5
Завершен
Хоффенхайм
23'
Д. Энтони Брукс (АГ)
26'
С. Салихович (П)
39'
С. Салихович (П)
74'
С. Шипплок
84'
С. Руди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Хоффенхайм
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
90'
87'
Замена
Д. Абрахам
️️️️
П. Швеглер
85'
Замена
К. Хердлинг
️️️️
С. Салихович
84'
ГОЛ! 0:5!
С. Руди
Пас отдал
Р. Фирмино
Желтая карточка
В. Штокер
78'
77'
Замена
С. Руди
️️️️
К. Фолланд
74'
ГОЛ! 0:4!
С. Шипплок
Пас отдал
Р. Фирмино
Замена
С. Вагнер
️️️️
Ронни
73'
Замена
С. Калу
️️️️
П. Пекарик
72'
Замена
В. Штокер
️️️️
Х. Хосогаи
59'
Желтая карточка
Х. Хосогаи
45'
42'
Желтая карточка
Р. Фирмино
39'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Салихович
26'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Салихович
23'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Энтони Брукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-5-1
1
Крафт
21
Хосогаи
14
Шульц
25
Брукс
22
Пекарик
18
Нимайер
12
Ронни
8
Ндженг
13
Хегелер
28
Бен-Хатира
20
Шибер
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
22
Ким Чжин-Су
4
Бичакчич
5
Штробль
23
Салихович
8
Полански
27
Швеглер
31
Фолланд
22
Шипплок
9
Фирмино
21
Хосогаи
14
Штокер
14
Штокер
21
Хосогаи
22
Пекарик
8
Калу
8
Калу
22
Пекарик
12
Ронни
2
Вагнер
2
Вагнер
12
Ронни
23
Салихович
38
Хердлинг
38
Хердлинг
23
Салихович
27
Швеглер
19
Абрахам
19
Абрахам
27
Швеглер
31
Фолланд
13
Руди
13
Руди
31
Фолланд
Остались в запасе
Герта
Хоффенхайм
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
1
Йенс Граль
ВР
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Герта - Хоффенхайм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
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