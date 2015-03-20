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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Герта
Гамбург - Герта: обзор матча 20 марта 2015
Гамбург
20.03.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Герта
84'
С. Лангкамп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Герта
Желтая карточка
Л. Холтби
90'
+2
87'
Замена
Н. Шульц
️️️️
С. Калу
Замена
М. Байстер
️️️️
Д. Дикмайер
87'
84'
ГОЛ! 0:1!
С. Лангкамп
Пас отдал
М. Платтенхардт
Вторая желтая
Клебер
81'
77'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
В. Штокер
Замена
Л. Холтби
️️️️
Р. ван дер Ваарт
75'
Желтая карточка
Клебер
69'
Желтая карточка
В. Бехрами
66'
Замена
П. Ласогга
️️️️
И. Иличевич
64'
46'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Э. Бен-Хатира
18'
Желтая карточка
С. Лангкамп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
4-4-1-1
15
Адлер
2
Дикмайер
3
Клебер
5
Джуру
16
Вестерманн
9
Мюллер
16
Иличевич
85
Бехрами
10
Штибер
8
ван дер Ваарт
40
Олич
3-2-4-1
1
Крафт
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Лангкамп
22
Пекарик
21
Платтенхардт
28
Бен-Хатира
14
Штокер
7
Беренс
5
Скьельбред
8
Калу
8
ван дер Ваарт
90
Холтби
90
Холтби
8
ван дер Ваарт
16
Иличевич
10
Ласогга
10
Ласогга
16
Иличевич
2
Дикмайер
9
Байстер
9
Байстер
2
Дикмайер
8
Калу
14
Шульц
14
Шульц
8
Калу
14
Штокер
13
Хегелер
13
Хегелер
14
Штокер
28
Бен-Хатира
78
Харагучи
78
Харагучи
28
Бен-Хатира
Остались в запасе
Гамбург
Герта
30
Александер Брунст
ВР
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Гамбург - Герта
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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