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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 28 сентября 2014
Аугсбург
28.09.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Герта
27'
П. Верхаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Герта
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Д. Кор
81'
79'
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
Р. Беренс
Желтая карточка
Д. Кор
75'
Замена
Р. Филп
️️️️
П. Верхаг
71'
69'
Замена
В. Штокер
️️️️
Г. Харагучи
69'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Д. Хейтинга
Замена
Каюби
️️️️
Р. Бобадилья
65'
62'
Желтая карточка
Ронни
37'
Желтая карточка
Х. Хосогаи
Желтая карточка
Н. Джурдич
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Верхаг
27'
26'
Желтая карточка
Т. Крафт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Никола Джурдич
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Валентин Штокер
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
21
Баба
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
24
Клаван
31
Кор
17
Вернер
10
Байер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
28
Джурдич
4-5-1
1
Крафт
22
Пекарик
5
Хейтинга
28
Лустенбергер
21
Хосогаи
8
Ндженг
78
Харагучи
5
Скьельбред
7
Беренс
12
Ронни
8
Калу
2
Верхаг
20
Филп
20
Филп
2
Верхаг
31
Кор
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
31
Кор
25
Бобадилья
30
Каюби
30
Каюби
25
Бобадилья
78
Харагучи
14
Штокер
14
Штокер
78
Харагучи
7
Беренс
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
7
Беренс
5
Хейтинга
20
Шибер
20
Шибер
5
Хейтинга
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Аугсбург - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Аугсбург Арена
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