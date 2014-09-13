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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 13 сентября 2014
Герта
13.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Майнц
86'
Ронни (П)
36'
С. Оказаки
70'
С. Аллагуи
90+1'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Майнц
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Оказаки
Пас отдал
Ю. Малли
86'
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
Й. Хофманн
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ронни
86'
85'
Желтая карточка
Н. Бунгерт
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
Й. Хегелер
81'
Желтая карточка
Р. Беренс
75'
74'
Замена
К. Мориц
️️️️
С. Аллагуи
70'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллагуи
Пас отдал
Ж. Диас
Замена
С. Калу
️️️️
Й. ван ден Берг
69'
60'
Замена
Ю. Малли
️️️️
К. Чжа-Чеол
55'
Желтая карточка
Ж. Диас
Замена
Ронни
️️️️
П. Скьельбред
54'
Желтая карточка
Й. ван ден Берг
45'
43'
Желтая карточка
С. Аллагуи
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Оказаки
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
29
Деванте Паркер
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Юнус Малли
АП
31
Филип Джуричич
АП
4-5-1
1
Крафт
14
Шульц
15
ван ден Берг
28
Лустенбергер
25
Брукс
8
Ндженг
7
Беренс
13
Хегелер
5
Скьельбред
18
Нимайер
20
Шибер
4-1-2-1-2
1
Кариус
18
Бросински
16
Белл
26
Бунгерт
15
Диас
14
Баумгартлингер
10
Ку Чжа-Чеол
30
Гайс
7
Хофманн
30
Оказаки
9
Аллагуи
5
Скьельбред
12
Ронни
12
Ронни
5
Скьельбред
13
Хегелер
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
13
Хегелер
15
ван ден Берг
8
Калу
8
Калу
15
ван ден Берг
7
Хофманн
2
Вольшайд
2
Вольшайд
7
Хофманн
9
Аллагуи
18
Мориц
18
Мориц
9
Аллагуи
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
10
Малли
10
Ку Чжа-Чеол
Остались в запасе
Герта
Майнц
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
29
Деванте Паркер
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
Остались в запасе
29
Деванте Паркер
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Герта - Майнц
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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