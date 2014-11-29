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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 29 ноября 2014
Герта
29.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
27'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
Желтая карточка
Х. Хосогаи
80'
80'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Г. Харагучи
️️️️
В. Штокер
76'
66'
Замена
С. Роде
️️️️
М. Гетце
Замена
С. Калу
️️️️
Э. Бен-Хатира
62'
Замена
Ронни
️️️️
Ю. Шибер
61'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Бавария
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
3-5-1-1
1
Крафт
14
Шульц
25
Брукс
21
Хосогаи
13
Хегелер
7
Беренс
5
Скьельбред
14
Штокер
28
Бен-Хатира
8
Ндженг
20
Шибер
4-3-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
13
Рафинья
4
Данте
24
Бернат
10
Роббен
3
Алонсо
7
Рибери
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
20
Шибер
12
Ронни
12
Ронни
20
Шибер
14
Штокер
78
Харагучи
78
Харагучи
14
Штокер
28
Бен-Хатира
8
Калу
8
Калу
28
Бен-Хатира
13
Мюллер
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
27
Гетце
17
Роде
17
Роде
27
Гетце
Остались в запасе
Герта
Бавария
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Герта - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Олимпиаштадион
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