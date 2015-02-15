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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 15 февраля 2015
Герта
15.02.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Фрайбург
14'
Ф. Клаус
52'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фрайбург
90'
+4
Замена
М. Муйджа
️️️️
Ф. Клаус
90'
Желтая карточка
Р. Бюрки
86'
Замена
Ю. Шустер
️️️️
О. Сорг
82'
Замена
Ф. Кат
️️️️
М. Филипп
77'
Желтая карточка
Д. Шмид
Замена
С. Вагнер
️️️️
С. Калу
75'
Желтая карточка
П. Скьельбред
74'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
68'
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
Ронни
64'
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Филипп
Пас отдал
Д. Шмид
Замена
Р. Беренс
️️️️
Н. Шульц
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Клаус
Пас отдал
К. Геде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
18
Флориан Кат
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
4-4-2
1
Крафт
14
Шульц
21
Платтенхардт
25
Брукс
22
Пекарик
12
Ронни
5
Скьельбред
14
Штокер
13
Хегелер
20
Шибер
8
Калу
3-2-3-1
1
Бюрки
3
Торрехон
21
Хен
25
Сорг
27
Ритер
30
Гюнтер
16
Дарида
30
Клаус
31
Геде
26
Филипп
12
Ронни
21
Хосогаи
21
Хосогаи
12
Ронни
14
Шульц
7
Беренс
7
Беренс
14
Шульц
8
Калу
2
Вагнер
2
Вагнер
8
Калу
30
Клаус
23
Муйджа
23
Муйджа
30
Клаус
26
Филипп
18
Кат
18
Кат
26
Филипп
25
Сорг
23
Шустер
23
Шустер
25
Сорг
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Паль Дардаи
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Герта - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Олимпиаштадион
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