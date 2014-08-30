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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 30 августа 2014
Байер
30.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Герта
50'
Т. Едвай
62'
Э. Спахич
74'
Ю. Брандт
86'
К. Беллараби
24'
Т. Едвай (АГ)
60'
Ю. Шибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
ГОЛ! 4:2!
К. Беллараби
Пас отдал
Х. Чалханоглу
86'
79'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Н. Шульц
75'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Х. Хосогаи
ГОЛ! 3:2!
Ю. Брандт
74'
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
С. Рольфес
68'
66'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Й. ван ден Берг
Замена
Д. Донати
️️️️
Т. Едвай
65'
64'
Желтая карточка
П. Нимайер
ГОЛ! 2:2!
Э. Спахич
Пас отдал
Х. Чалханоглу
62'
60'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Шибер
Пас отдал
Н. Шульц
ГОЛ! 1:1!
Т. Едвай
Пас отдал
Г. Кастро
50'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Сон
46'
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Едвай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-3-2-1
1
Лено
17
Бениш
21
Топрак
4
Едвай
4
Спахич
10
Чалханоглу
8
Кастро
6
Рольфес
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
3-2-3-1
22
Ярстейн
25
Брукс
15
ван ден Берг
5
Хейтинга
14
Шульц
21
Хосогаи
18
Нимайер
7
Беренс
8
Ндженг
20
Шибер
6
Рольфес
7
Райнарц
7
Райнарц
6
Рольфес
4
Едвай
2
Донати
2
Донати
4
Едвай
7
Сон
8
Брандт
8
Брандт
7
Сон
15
ван ден Берг
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
15
ван ден Берг
21
Хосогаи
13
Хегелер
13
Хегелер
21
Хосогаи
14
Шульц
2
Вагнер
2
Вагнер
14
Шульц
Остались в запасе
Байер
Герта
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Байер - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Бай-Арена
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