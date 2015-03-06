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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 06 марта 2015
Штутгарт
06.03.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Герта
90'
+7
Вторая желтая
Н. Шульц
Желтая карточка
М. Ляйтнер
90'
+2
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Ди
90'
+2
83'
Замена
С. Бурхерт
️️️️
Т. Крафт
Замена
Ж. Кизеветтер
️️️️
Ф. Костич
81'
74'
Желтая карточка
Н. Шульц
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Д. Гинчек
68'
55'
Желтая карточка
Т. Крафт
46'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Й. Хегелер
46'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Ф. Кляйн
32'
1'
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
42
Жером Кизеветтер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Марсель Ндженг
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
14
Глоушек
5
Швааб
5
Нидермайер
17
Кляйн
4
Гентнер
44
Максим
20
Ди
18
Костич
11
Вернер
10
Гинчек
3-2-3-1
1
Крафт
25
Брукс
5
Хейтинга
28
Лустенбергер
22
Пекарик
21
Платтенхардт
7
Беренс
13
Хегелер
14
Штокер
8
Калу
18
Костич
42
Кизеветтер
42
Кизеветтер
18
Костич
20
Ди
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Ди
10
Гинчек
11
Ибишевич
11
Ибишевич
10
Гинчек
5
Хейтинга
38
Чигерчи
38
Чигерчи
5
Хейтинга
1
Крафт
30
Бурхерт
30
Бурхерт
1
Крафт
13
Хегелер
14
Шульц
14
Шульц
13
Хегелер
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
8
Марсель Ндженг
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Штутгарт - Герта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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