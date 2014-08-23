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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 23 августа 2014
Герта
23.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
16'
Ю. Шибер
47'
Ю. Шибер
53'
А. Лукимия-Мулонготи
55'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вердер
Желтая карточка
З. Юнузович
90'
+1
Замена
А. Гальвез
️️️️
С. Макиади
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Ю. Шибер
86'
85'
Замена
М. Буш
️️️️
И. Хайрович
Желтая карточка
С. Вагнер
77'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Ронни
74'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
П. Нимайер
69'
55'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Э. Элиа
53'
ГОЛ! 2:1!
А. Лукимия-Мулонготи
Пас отдал
З. Юнузович
52'
Желтая карточка
С. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
Ю. Шибер
47'
46'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Ф. Кроос
ГОЛ! 1:0!
Ю. Шибер
Пас отдал
Р. Беренс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
12
Ронни
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-4-1
1
Крафт
14
Шульц
5
Хейтинга
4
Лангкамп
21
Хосогаи
22
Пекарик
12
Ронни
7
Беренс
78
Харагучи
18
Нимайер
20
Шибер
3-5-1-1
30
Вольф
8
Фритц
5
Калдирола
21
Лукимия-Мулонготи
16
Макиади
11
Элиа
16
Юнузович
23
Кроос
3
Гарсия
20
Хайрович
9
Ди Санто
18
Нимайер
13
Хегелер
13
Хегелер
18
Нимайер
20
Шибер
9
Аллагуи
9
Аллагуи
20
Шибер
12
Ронни
2
Вагнер
2
Вагнер
12
Ронни
20
Хайрович
2
Буш
2
Буш
20
Хайрович
16
Макиади
6
Гальвез
6
Гальвез
16
Макиади
23
Кроос
9
Зелке
9
Зелке
23
Кроос
Остались в запасе
Герта
Вердер
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
30
Рихард Штребингер
ВР
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Герта - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Олимпиаштадион
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