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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 07 февраля 2015
Майнц
07.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Герта
35'
Й. Хегелер (П)
42'
Р. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
85'
Желтая карточка
С. Вагнер
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
84'
78'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Р. Беренс
Замена
С. Аллагуи
️️️️
П. де Бласис
72'
66'
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
П. Скьельбред
63'
Замена
П. Нимайер
️️️️
В. Штокер
58'
Вторая желтая
Ф. Лустенбергер
55'
Желтая карточка
Ю. Шибер
54'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Замена
Н. Бунгерт
️️️️
Г. Хара
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Р. Беренс
Желтая карточка
Г. Хара
41'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Й. Хегелер
Замена
С. Капино
️️️️
К. Клеменс
34'
Красная карточка
Л. Кариус
32'
4'
Желтая карточка
П. Скьельбред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
19
Бенгтссон
18
Хара
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
17
Клеменс
30
Гайс
10
Малли
8
де Бласис
30
Оказаки
3-2-4-1
1
Крафт
14
Шульц
25
Брукс
28
Лустенбергер
22
Пекарик
21
Платтенхардт
14
Штокер
5
Скьельбред
7
Беренс
13
Хегелер
20
Шибер
17
Клеменс
1
Капино
1
Капино
17
Клеменс
18
Хара
26
Бунгерт
26
Бунгерт
18
Хара
8
де Бласис
9
Аллагуи
9
Аллагуи
8
де Бласис
5
Скьельбред
21
Хосогаи
21
Хосогаи
5
Скьельбред
14
Штокер
18
Нимайер
18
Нимайер
14
Штокер
7
Беренс
2
Вагнер
2
Вагнер
7
Беренс
Остались в запасе
Майнц
Герта
15
Жуниор Диас
ЛЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
15
Жуниор Диас
ЛЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Майнц - Герта
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Мева Арена
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