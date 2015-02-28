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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 28 февраля 2015
Герта
28.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
88'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
Й. Хегелер
88'
Желтая карточка
С. Лангкамп
83'
83'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Р. Бобадилья
Замена
Й. Хегелер
️️️️
П. Скьельбред
82'
76'
Желтая карточка
Р. Бобадилья
Желтая карточка
П. Нимайер
76'
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
П. Пекарик
75'
74'
Желтая карточка
М. Фойлнер
70'
Желтая карточка
Каюби
Желтая карточка
П. Скьельбред
68'
68'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Ндженг
️️️️
Н. Шульц
57'
36'
Желтая карточка
Д. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-2-3-1
1
Крафт
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
25
Брукс
21
Платтенхардт
22
Пекарик
7
Беренс
5
Скьельбред
18
Нимайер
8
Калу
3-5-1-1
1
Хитц
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
21
Баба
30
Каюби
8
Фойлнер
23
Хейбьерг
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
14
Шульц
8
Ндженг
8
Ндженг
14
Шульц
5
Скьельбред
13
Хегелер
13
Хегелер
5
Скьельбред
22
Пекарик
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
22
Пекарик
17
Вернер
9
Паркер
9
Паркер
17
Вернер
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Герта - Аугсбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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