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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Герта
Ганновер-96 - Герта: обзор матча 10 апреля 2015
Ганновер-96
10.04.2015, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Герта
75'
К. Шульц
83'
В. Штокер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Герта
Желтая карточка
Фелипе
90'
Желтая карточка
С. Сане
85'
83'
ГОЛ! 1:1!
В. Штокер
81'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Г. Харагучи
Замена
Л. Андреасен
️️️️
Х. Кийотаке
81'
77'
Желтая карточка
С. Лангкамп
ГОЛ! 1:0!
К. Шульц
75'
73'
Замена
П. Нимайер
️️️️
Ф. Лустенбергер
65'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Р. Беренс
Замена
Хоселу
️️️️
Д. Я Конан
65'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Д. Бриан
58'
Желтая карточка
К. Шульц
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Леон Андреасен
ПП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-3-2-2
20
Цилер
20
Фелипе
26
Сане
6
Марсело
3
Альборнос
19
Шульц
2
Сакаи
10
Кийотаке
13
Штиндль
11
Конан
7
Бриан
3-2-4-1
1
Крафт
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
25
Брукс
22
Пекарик
14
Шульц
78
Харагучи
14
Штокер
5
Скьельбред
7
Беренс
8
Калу
7
Бриан
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
7
Бриан
10
Кийотаке
2
Андреасен
2
Андреасен
10
Кийотаке
11
Конан
13
Хоселу
13
Хоселу
11
Конан
7
Беренс
13
Хегелер
13
Хегелер
7
Беренс
28
Лустенбергер
18
Нимайер
18
Нимайер
28
Лустенбергер
78
Харагучи
2
Вагнер
2
Вагнер
78
Харагучи
Остались в запасе
Ганновер-96
Герта
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Ганновер-96 - Герта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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