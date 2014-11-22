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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 22 ноября 2014
Кельн
22.11.2014, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Герта
58'
Э. Уджа
28'
Р. Беренс
86'
М. Ндженг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Герта
90'
+4
Желтая карточка
П. Скьельбред
Замена
Б. Финне
️️️️
М. Бречко
88'
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Ндженг
83'
Замена
С. Калу
️️️️
Ю. Шибер
73'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Э. Бен-Хатира
Замена
Д. Халфар
️️️️
Д. Швенто
73'
67'
Желтая карточка
П. Нимайер
61'
Замена
П. Нимайер
️️️️
В. Штокер
ГОЛ! 1:1!
Э. Уджа
Пас отдал
Ю. Осако
58'
Замена
Ю. Осако
️️️️
Я. Герхардт
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Беренс
Пас отдал
В. Штокер
23'
Желтая карточка
В. Штокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
28
Даниэль Халфар
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
3-2-3-1
1
Хорн
3
Маврай
6
Виммер
7
Фогт
14
Хектор
2
Бречко
33
Леманн
31
Герхардт
81
Швенто
11
Уджа
3-5-1-1
1
Крафт
14
Шульц
25
Брукс
21
Хосогаи
28
Бен-Хатира
13
Хегелер
14
Штокер
7
Беренс
5
Скьельбред
8
Ндженг
20
Шибер
81
Швенто
28
Халфар
28
Халфар
81
Швенто
31
Герхардт
10
Осако
10
Осако
31
Герхардт
2
Бречко
11
Финне
11
Финне
2
Бречко
28
Бен-Хатира
78
Харагучи
78
Харагучи
28
Бен-Хатира
14
Штокер
18
Нимайер
18
Нимайер
14
Штокер
20
Шибер
8
Калу
8
Калу
20
Шибер
Остались в запасе
Кельн
Герта
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
12
Ронни
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
8
Адам Матушик
ЦП
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Кельн - Герта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Рейн Энерги
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