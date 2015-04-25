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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 25 апреля 2015
Бавария
25.04.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Герта
79'
Б. Швайнштайгер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
81'
Замена
С. Вагнер
️️️️
Н. Шульц
ГОЛ! 1:0!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
М. Вайзер
79'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Гетце
74'
72'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
В. Штокер
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Т. Мюллер
66'
65'
Замена
М. Ндженг
️️️️
С. Калу
61'
Желтая карточка
С. Калу
Замена
К. Зинан
️️️️
Д. Гаудино
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
21
Филипп Лам
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ОП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ПП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
18
Курт Зинан
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Нойер
8
Вайзер
4
Данте
17
Боатенг
17
Роде
31
Швайнштайгер
21
Лам
10
Гаудино
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-2-1
30
Бурхерт
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
25
Брукс
22
Пекарик
5
Скьельбред
21
Платтенхардт
78
Харагучи
14
Штокер
8
Калу
10
Гаудино
18
Зинан
18
Зинан
10
Гаудино
13
Мюллер
6
Алькантара
6
Алькантара
13
Мюллер
27
Гетце
14
Писарро
14
Писарро
27
Гетце
8
Калу
8
Ндженг
8
Ндженг
8
Калу
14
Штокер
13
Хегелер
13
Хегелер
14
Штокер
14
Шульц
2
Вагнер
2
Вагнер
14
Шульц
Остались в запасе
Бавария
Герта
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
35
Мариус Герсбек
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Бавария - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 19:25 (прямая)
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