Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 18 апреля 2015
Герта
18.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Кельн
85'
Замена
М. Маврай
️️️️
Э. Уджа
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Н. Шульц
81'
73'
Замена
Д. Швенто
️️️️
С. Пешко
62'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Нагасава
36'
Желтая карточка
Й. Хектор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Казуке Нагасава
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
8
Томас Брекер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
3-2-3-1
1
Крафт
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Лангкамп
21
Платтенхардт
22
Пекарик
5
Скьельбред
14
Штокер
78
Харагучи
8
Калу
3-2-3-2
1
Хорн
7
Фогт
6
Виммер
5
Марох
2
Бречко
14
Хектор
10
Нагасава
33
Леманн
21
Пешко
10
Осако
11
Уджа
14
Шульц
13
Хегелер
13
Хегелер
14
Шульц
11
Уджа
3
Маврай
3
Маврай
11
Уджа
10
Нагасава
31
Герхардт
31
Герхардт
10
Нагасава
21
Пешко
81
Швенто
81
Швенто
21
Пешко
Остались в запасе
Герта
Кельн
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
8
Томас Брекер
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
8
Адам Матушик
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
8
Томас Брекер
ЦФ
18
Томас Кесслер
ВР
8
Адам Матушик
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Герта - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Кельн
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+