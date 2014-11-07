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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Ганновер-96
Герта - Ганновер-96: обзор матча 07 ноября 2014
Герта
07.11.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ганновер-96
44'
Д. Бриан
76'
Х. Кийотаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Ганновер-96
90'
+2
Замена
К. Караман
️️️️
Д. Бриан
87'
Замена
А. Собич
️️️️
Х. Кийотаке
Желтая карточка
Ронни
83'
77'
Замена
Л. Штиндль
️️️️
Л. Биттенкурт
76'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кийотаке
Пас отдал
Л. Биттенкурт
Замена
С. Вагнер
️️️️
Г. Харагучи
75'
69'
Желтая карточка
Х. Кийотаке
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
66'
Замена
Ронни
️️️️
В. Штокер
60'
Желтая карточка
В. Штокер
58'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
Ф. Лустенбергер
55'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Х. Кийотаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
30
Флориан Баллас
ЦЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
3-2-4-1
1
Крафт
21
Платтенхардт
28
Лустенбергер
5
Хейтинга
21
Хосогаи
22
Пекарик
7
Беренс
78
Харагучи
14
Штокер
5
Скьельбред
8
Калу
4-2-2-2
20
Цилер
2
Сакаи
2
Тескер
6
Марсело
19
Шульц
6
Гюльселам
24
Шмидебах
32
Биттенкурт
10
Кийотаке
7
Бриан
13
Хоселу
14
Штокер
12
Ронни
12
Ронни
14
Штокер
28
Лустенбергер
25
Брукс
25
Брукс
28
Лустенбергер
78
Харагучи
2
Вагнер
2
Вагнер
78
Харагучи
32
Биттенкурт
13
Штиндль
13
Штиндль
32
Биттенкурт
7
Бриан
19
Караман
19
Караман
7
Бриан
10
Кийотаке
9
Собич
9
Собич
10
Кийотаке
Остались в запасе
Герта
Ганновер-96
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
35
Маурице Хирш
ЦП
30
Флориан Баллас
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
8
Марсель Ндженг
ЦП
22
Руне Ярстейн
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
30
Флориан Баллас
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Герта - Ганновер-96
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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