|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|3
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Милан (Милан)
|08.05.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Лацио (Рим)
|01.05.2011
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|5:2
|Удинезе (Удине)
|23.04.2011
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Парма (Парма)
|17.04.2011
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|09.04.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Рома (Рим)
|03.04.2011
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|20.03.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Катания (Катания)
|13.03.2011
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:4
|Удинезе (Удине)
|06.03.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Бари (Бари)
|27.02.2011
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:7
|Удинезе (Удине)
|20.02.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Брешиа (Брешиа)
|13.02.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|05.02.2011
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|02.02.2011
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|30.01.2011
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|23.01.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Интер (Милан)
|16.01.2011
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:4
|Удинезе (Удине)
|09.01.2011
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:4
|Удинезе (Удине)
|06.01.2011
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Кьево (Верона)
|19.12.2010
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|11.12.2010
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|05.12.2010
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|28.11.2010
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Наполи (Неаполь)
|20.11.2010
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|14.11.2010
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|4:0
|Лечче (Лечче)
|10.11.2010
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|07.11.2010
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|31.10.2010
|Был в запасе
|Бари (Бари)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|24.10.2010
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|17.10.2010
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Чезена (Чезена)
|26.09.2010
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|22.09.2010
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|19.09.2010
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:4
|Ювентус (Турин)
|11.09.2010
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:1
|Удинезе (Удине)