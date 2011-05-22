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Эмануэле Беларди
Статистика
Эмануэле Беларди - статистика
Завершил карьеру
10 октября 1977 (48)
#22 | Вратарь
187 см | 83 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
3
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
0 : 0
22.05.2011
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
2 : 1
08.05.2011
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
5 : 2
01.05.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
0 : 2
23.04.2011
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1 : 2
17.04.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
1 : 2
09.04.2011
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
2 : 0
03.04.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
2 : 0
20.03.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 4
13.03.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1 : 0
06.03.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Палермо
0 : 7
27.02.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
20.02.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
0 : 3
13.02.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2 : 0
05.02.2011
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 1
02.02.2011
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 2
30.01.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
3 : 1
23.01.2011
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
2 : 4
16.01.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
4 : 4
09.01.2011
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 0
06.01.2011
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 2
19.12.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 1
11.12.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
2 : 1
05.12.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
3 : 1
28.11.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
2 : 0
20.11.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
4 : 0
14.11.2010
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Катания
1 : 0
10.11.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 1
07.11.2010
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Бари
0 : 2
31.10.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
2 : 1
24.10.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 1
17.10.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 0
02.10.2010
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
0 : 0
26.09.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
2 : 1
22.09.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0 : 4
19.09.2010
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
2 : 1
11.09.2010
Удинезе
Был в запасе
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