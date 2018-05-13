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Хосе Мануэль Хурадо
Статистика
Хосе Мануэль Хурадо - статистика
Завершил карьеру
29 июня 1986 (40)
#14 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
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Испания. Примера 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
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Лига Европы 2011/2012
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Германия. Бундеслига 2010/2011
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Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок УЕФА 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
20
0
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
4 : 1
13.05.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
0 : 2
06.05.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
28.04.2018
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Жирона
0 : 2
22.04.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
18.04.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 0
15.04.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1 : 0
08.04.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
0 : 0
01.04.2018
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
11.03.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 1
04.03.2018
Эспаньол
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 0
27.02.2018
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0 : 0
23.02.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эспаньол
1 : 1
18.02.2018
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 2
11.02.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 1
04.02.2018
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леганес
3 : 2
28.01.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 1
14.01.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
17.12.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
0 : 1
11.12.2017
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
3 : 1
03.12.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 0
27.11.2017
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 2
19.11.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
1 : 0
04.11.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
30.10.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
23.10.2017
Эспаньол
1' - 90'
9'
44'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
0 : 0
13.10.2017
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
2 : 0
01.10.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
4 : 1
24.09.2017
Депортиво
1' - 65'
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
0 : 0
21.09.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
2 : 1
18.09.2017
Сельта
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
5 : 0
09.09.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 1
27.08.2017
Леганес
1' - 56'
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
1 : 1
19.08.2017
Эспаньол
1' - 74'
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