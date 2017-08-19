Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 19 августа 2017
Севилья
19.08.2017, суббота, 23:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
26'
К. Лангле
35'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
Желтая карточка
Нолито
90'
Красная карточка
Э. Банега
84'
Желтая карточка
Э. Банега
84'
76'
Желтая карточка
А. Мартин
74'
Замена
Э. Перес
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Г. Писсаро
️️️️
С. Н'Зонзи
73'
60'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
П. Пьятти
55'
Желтая карточка
Л. Баптистао
Замена
Э. Банега
️️️️
Б. Лассо
54'
35'
ГОЛ! 1:1!
Л. Баптистао
ГОЛ! 1:0!
К. Лангле
26'
Замена
С. Рико
️️️️
Д. Сорья
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
8
Борха Лассо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
3
Нолито
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Эспаньол
31
Адриан Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-3-3
13
Сорья
18
Эскудеро
2
Лангле
2
Пареха
14
Корчиа
7
Крон-Дели
8
Лассо
15
Н'Зонзи
10
Муриэль
32
Корреа
3
Нолито
2-2-3-1-2
13
Лопес
5
Налдо
24
Мартин
21
Рока
5
Лопес
21
Лопес
18
Фуэго
14
Хурадо
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
13
Сорья
15
Серхио Рико
15
Серхио Рико
13
Сорья
8
Лассо
11
Банега
11
Банега
8
Лассо
15
Н'Зонзи
19
Писсаро
19
Писсаро
15
Н'Зонзи
10
Пьятти
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Пьятти
14
Хурадо
30
Перес
30
Перес
14
Хурадо
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
21
Оскар Мелендо
ПВ
31
Адриан Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
31
Адриан Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Севилья - Эспаньол
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Эспаньол
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+