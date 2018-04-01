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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Алавес
Эспаньол - Алавес: обзор матча 01 апреля 2018
Эспаньол
01.04.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Алавес
88'
Желтая карточка
Э. Перес
Желтая карточка
К. Санчес
77'
69'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
Желтая карточка
В. Санчес
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эспаньол
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
2-1-5-2
13
Лопес
24
Мартин
6
Дуарте
5
Лопес
10
Дардер
15
Санчес
4
Санчес
14
Хурадо
23
Гранеро
7
Морено
9
Гарсия
3-2-1-3
1
Пачеко
19
Эли
5
Лагвардия
5
Дуарте
16
Торрес
17
Пина
18
Бурги
11
Гуидетти
16
Эль-Хаддади
19
Собрино
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
21
Оскар Мелендо
ПВ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Эспаньол - Алавес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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