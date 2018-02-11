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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эспаньол
Сельта - Эспаньол: обзор матча 11 февраля 2018
Сельта
11.02.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
32'
М. Гомес
80'
М. Гомес
10'
Л. Баптистао
87'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эспаньол
Желтая карточка
М. Гомес
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
90'
87'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Морено
Пас отдал
В. Санчес
Желтая карточка
У. Мальо
85'
83'
Желтая карточка
М. Наварро
ГОЛ! 2:1!
М. Гомес
Пас отдал
Э. Мор
80'
Желтая карточка
П. Эрнандес
78'
54'
Желтая карточка
Д. Лопес
45'
Желтая карточка
В. Санчес
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
У. Мальо
32'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
Ж. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
15
Карлос Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
3-2-3-2
36
Бланко
22
Мальо
22
Радойя
21
Гомес
17
Кастро
14
Ронкалья
10
Васс
68
Лоботка
77
Систо
9
Гомес
10
Аспас
3-1-4-2
13
Лопес
22
Наварро
5
Налдо
24
Мартин
5
Лопес
14
Хурадо
10
Дардер
4
Санчес
15
Санчес
12
Баптистао
7
Морено
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Сельта - Эспаньол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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