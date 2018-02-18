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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 18 февраля 2018
Эспаньол
18.02.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
85'
Э. Гранеро
25'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вильярреал
ГОЛ! 1:1!
Э. Гранеро
85'
76'
Желтая карточка
Родри
65'
Желтая карточка
Х. Фуэго
63'
Желтая карточка
А. Гонсалес
44'
Желтая карточка
М. Гаспар
Желтая карточка
С. Гарсия
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
Родри
7'
Желтая карточка
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
2-1-4-3
13
Лопес
24
Мартин
5
Налдо
5
Лопес
10
Дардер
15
Санчес
4
Санчес
23
Гранеро
7
Морено
9
Гарсия
12
Баптистао
4-1-1-2-1
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
2
Рукавина
4
Руис
16
Родри
18
Фуэго
8
Форнальс
90
Черышев
19
Унал
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
13
Пау Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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