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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Леганес
Эспаньол - Леганес: обзор матча 27 августа 2017
Эспаньол
27.08.2017, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Леганес
28'
М. Мантовани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Леганес
90'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
87'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Габриэл
78'
Желтая карточка
Д. Рико
73'
Желтая карточка
Х. Эрасо
Замена
О. Мелендо
️️️️
Э. Перес
71'
69'
Замена
Тито
️️️️
Х. Сальдуа
66'
Замена
М. дос Сантос
️️️️
Омар
Желтая карточка
Э. Перес
58'
Замена
С. Гарсия
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
56'
Желтая карточка
Э. Гранеро
51'
Желтая карточка
Налдо
48'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Мантовани
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Х. Лопес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Омар
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эспаньол
31
Адриан Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
39
Эрик Моран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
17
Леонарду Роша
ЦФ
2-1-3-1-3
13
Лопес
24
Мартин
5
Налдо
5
Лопес
21
Лопес
14
Хурадо
18
Фуэго
10
Пьятти
30
Перес
12
Баптистао
7
Морено
4-5-1
25
Куэльяр
2
Сальдуа
21
Мантовани
6
Муньос
15
Рико
7
Омар
8
Шимановски
18
Габриэл
21
Перес
14
Эрасо
10
Герреро
30
Перес
21
Мелендо
21
Мелендо
30
Перес
21
Лопес
23
Гранеро
23
Гранеро
21
Лопес
14
Хурадо
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Хурадо
18
Габриэл
6
Гумбау
6
Гумбау
18
Габриэл
2
Сальдуа
2
Тито
2
Тито
2
Сальдуа
7
Омар
15
дос Сантос
15
дос Сантос
7
Омар
Остались в запасе
Эспаньол
Леганес
31
Адриан Лопес
ВР
21
Марк Рока
ОП
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Нерео Чампанье
ВР
39
Эрик Моран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
17
Леонарду Роша
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
31
Адриан Лопес
ВР
21
Марк Рока
ОП
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
39
Эрик Моран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
17
Леонарду Роша
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Эспаньол - Леганес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Стейдж Фронт
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