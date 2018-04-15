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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эспаньол
Хетафе - Эспаньол: обзор матча 15 апреля 2018
Хетафе
15.04.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
53'
Д. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эспаньол
Желтая карточка
С. Мора
90'
+2
Желтая карточка
Х. Молина
90'
+1
Желтая карточка
А. Ндиайе
86'
Вторая желтая
М. Фламини
61'
Желтая карточка
М. Фламини
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Суарес
Пас отдал
Ф. Файр
53'
52'
Желтая карточка
С. Дардер
Желтая карточка
Анхель
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Эспаньол
24
Аарон Мартин
ЛЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
2
Джене
6
Кабрера
18
Гонсалес
22
Суарес
20
Фламини
76
Файр
21
Ндиайе
20
Портильо
9
Анхель
14
Реми
2-1-3-1-2
13
Лопес
22
Наварро
22
Эрмосо
5
Лопес
10
Дардер
14
Хурадо
15
Санчес
21
Мелендо
12
Баптистао
7
Морено
Остались в запасе
Хетафе
Эспаньол
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Хетафе - Эспаньол
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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