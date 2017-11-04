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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эспаньол
Алавес - Эспаньол: обзор матча 04 ноября 2017
Алавес
04.11.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
1'
К. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эспаньол
Желтая карточка
К. Сантос
80'
Желтая карточка
М. Гарсия
78'
Желтая карточка
А. Медран
74'
Желтая карточка
Р. Эли
58'
Желтая карточка
Т. Пина
51'
39'
Вторая желтая
М. Эрмосо
Желтая карточка
А. Педраса
26'
21'
Желтая карточка
М. Эрмосо
ГОЛ! 1:0!
К. Сантос
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
10
Александар Катай
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-3-2
1
Пачеко
23
Педраса
19
Эли
3
Марипан
4
Алексис
22
Вакасо
19
Гарсия
17
Пина
16
Эль-Хаддади
9
Сантос
2-1-4-1-2
13
Лопес
22
Эрмосо
24
Мартин
5
Лопес
14
Хурадо
4
Санчес
10
Дардер
18
Фуэго
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
Остались в запасе
Алавес
Эспаньол
10
Александар Катай
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Алавес - Эспаньол
7
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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