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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 14 января 2018
Эспаньол
14.01.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
29'
Ж. Морено
35'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
88'
Желтая карточка
С. Мерино
80'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
А. Мартин
78'
76'
Желтая карточка
Э. Саборит
68'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
М. Эрмосо
60'
35'
ГОЛ! 1:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Э. Саборит
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
3-5-2
13
Лопес
24
Мартин
22
Эрмосо
6
Дуарте
14
Хурадо
4
Санчес
10
Дардер
23
Гранеро
21
Лопес
12
Баптистао
7
Морено
4-3-3
1
Эррерин
15
Леке
14
Ляпорт
14
Нуньес
4
Саборит
17
Рико
8
Итурраспе
14
Сусаета
9
Уильямс
20
Адурис
14
Гарсия
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Эдер Сарабия
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Унаи Симон
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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