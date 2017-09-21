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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 21 сентября 2017
Вильярреал
21.09.2017, четверг, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эспаньол
86'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
П. Форнальс
86'
77'
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
А. Гонсалес
74'
Желтая карточка
С. Бакамбу
41'
Желтая карточка
К. Бакка
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Энес Унал
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Барбоса
24
Коста
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
90
Черышев
70
Кастильехо
94
Бакамбу
70
Бакка
2-1-4-1-2
13
Лопес
22
Эрмосо
24
Мартин
5
Лопес
14
Хурадо
18
Фуэго
4
Санчес
10
Дардер
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
26
Андер Кантеро
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
35
Рубен Семеду
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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