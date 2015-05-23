Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мишо Бречко - статистика

Завершил карьеру
1 мая 1984 (42), Трбовле
#2 | Защитник
178 см | 68 кг
Словения
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
19
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
2 : 2
23.05.2015
Вольфсбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
2 : 0
16.05.2015
Кельн
1' - 64'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
2 : 0
10.05.2015
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
0 : 0
02.05.2015
Кельн
1' - 70'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
1 : 1
25.04.2015
Байер
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
0 : 0
18.04.2015
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
3 : 2
12.04.2015
Хоффенхайм
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1 : 0
04.04.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
1 : 1
21.03.2015
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
0 : 0
14.03.2015
Кельн
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
4 : 2
08.03.2015
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
4 : 1
27.02.2015
Кельн
1' - 120'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
1 : 1
21.02.2015
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
1 : 0
14.02.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
0 : 0
07.02.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
0 : 0
04.02.2015
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Гамбург
0 : 2
31.01.2015
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 1
20.12.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1 : 2
13.12.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 2
06.12.2014
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
5 : 1
29.11.2014
Кельн
1' - 69'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
1 : 2
22.11.2014
Герта
1' - 88'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
3 : 4
08.11.2014
Кельн
1' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
0 : 1
02.11.2014
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вердер
0 : 1
24.10.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
2 : 1
18.10.2014
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
3 : 2
04.10.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
0 : 2
27.09.2014
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1 : 0
24.09.2014
Кельн
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
0 : 0
21.09.2014
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Падерборн
0 : 0
13.09.2014
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0 : 2
30.08.2014
Кельн
1' - 90'
61'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Кельн
0 : 0
23.08.2014
Гамбург
1' - 90'
Главные новости
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
3
Ловчева шокировали слова телеэксперта о Месси
12:28
8
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
12:14
2
Суперкомьютер Opta переоценил шансы «Барселоны» и «Реала» на титул в Примере
11:52
Червиченко – о критиках Максименко: «Дуракам всегда чешется»
11:39
Пономарев: «Семак покупает игроков за счет национального достояния»
11:27
2
Игрок «Оренбурга»: «Краснодар» был в шоке и не знал, что делать»
11:14
Тюкавин объяснил серию побед «Динамо»
11:02
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
10:47
4
Пономарев – Акинфееву: «Посоветовал бы заканчивать на хорошей ноте, время ушло»
10:38
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+