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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Кельн
Ганновер-96 - Кельн: обзор матча 24 сентября 2014
Ганновер-96
24.09.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
5'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Кельн
90'
+1
Желтая карточка
Э. Уджа
Замена
А. Собич
️️️️
Л. Биттенкурт
84'
82'
Замена
П. Ольковски
️️️️
М. Бречко
Замена
Фелипе
️️️️
М. Альборнос
74'
58'
Замена
С. Цоллер
️️️️
С. Пешко
58'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Ю. Осако
Замена
К. Караман
️️️️
Д. Бриан
54'
49'
Желтая карточка
С. Пешко
ГОЛ! 1:0!
Хоселу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
3-1-2-2-2
20
Цилер
19
Шульц
6
Марсело
2
Сакаи
3
Альборнос
6
Гюльселам
2
Андреасен
10
Кийотаке
32
Биттенкурт
13
Хоселу
7
Бриан
3-2-4-1
1
Хорн
7
Фогт
6
Виммер
5
Марох
2
Бречко
14
Хектор
28
Халфар
31
Риссе
33
Леманн
21
Пешко
10
Осако
3
Альборнос
20
Фелипе
20
Фелипе
3
Альборнос
32
Биттенкурт
9
Собич
9
Собич
32
Биттенкурт
7
Бриан
19
Караман
19
Караман
7
Бриан
2
Бречко
16
Ольковски
16
Ольковски
2
Бречко
10
Осако
11
Уджа
11
Уджа
10
Осако
21
Пешко
6
Цоллер
6
Цоллер
21
Пешко
Остались в запасе
Ганновер-96
Кельн
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Ганновер-96 - Кельн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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