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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 02 ноября 2014
Кельн
02.11.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
50'
В. Дарида (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Фрайбург
89'
Желтая карточка
Р. Бюрки
88'
Замена
Д. Шахин
️️️️
А. Мехмеди
83'
Замена
К. Геде
️️️️
С. Фрайс
Замена
Б. Финне
️️️️
Д. Халфар
82'
Желтая карточка
К. Фогт
77'
72'
Желтая карточка
В. Дарида
Замена
Э. Уджа
️️️️
М. Леманн
72'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Дарида
46'
Замена
М. Франтц
️️️️
С. Керк
25'
Желтая карточка
С. Керк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
3-2-3-2
1
Хорн
6
Виммер
7
Фогт
3
Маврай
14
Хектор
16
Ольковски
28
Халфар
33
Леманн
81
Швенто
10
Осако
6
Цоллер
3-3-3-1
1
Бюрки
7
Шмид
23
Митрович
3
Торрехон
27
Ритер
27
Хефлер
30
Гюнтер
9
Фрайс
37
Керк
16
Дарида
14
Мехмеди
33
Леманн
11
Уджа
11
Уджа
33
Леманн
28
Халфар
11
Финне
11
Финне
28
Халфар
14
Мехмеди
9
Шахин
9
Шахин
14
Мехмеди
9
Фрайс
31
Геде
31
Геде
9
Фрайс
37
Керк
8
Франтц
8
Франтц
37
Керк
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
1
Себастьян Милиц
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Кельн - Фрайбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Рейн Энерги
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