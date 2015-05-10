Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 10 мая 2015
Кельн
10.05.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
34'
М. Риссе
89'
Я. Герхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Шальке-04
Замена
М. Маврай
️️️️
Ю. Осако
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Я. Герхардт
89'
75'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Л. Горецка
Желтая карточка
Й. Хектор
70'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
К. Нагасава
70'
67'
Желтая карточка
Б. Хеведес
65'
Желтая карточка
Д. Фарфан
64'
Замена
М. Майер
️️️️
Ю. Дракслер
59'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
К. Боатенг
Замена
Д. Швенто
️️️️
Э. Уджа
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Риссе
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
3-2-3-2
1
Хорн
7
Фогт
6
Виммер
5
Марох
14
Хектор
2
Бречко
10
Нагасава
33
Леманн
31
Риссе
10
Осако
11
Уджа
3-2-1-3-1
1
Ферманн
5
Хеведес
22
Настасич
3
Аого
33
Нойштедтер
6
Хегер
27
Горецка
10
Сане
27
Боатенг
7
Дракслер
13
Чупо-Мотинг
10
Осако
3
Маврай
3
Маврай
10
Осако
10
Нагасава
31
Герхардт
31
Герхардт
10
Нагасава
11
Уджа
81
Швенто
81
Швенто
11
Уджа
27
Горецка
10
Барнетта
10
Барнетта
27
Горецка
7
Дракслер
7
Майер
7
Майер
7
Дракслер
27
Боатенг
8
Фарфан
8
Фарфан
27
Боатенг
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
21
Славомир Пешко
ЛП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
28
Даниэль Халфар
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
21
Славомир Пешко
ЛП
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Кельн - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн Энерги
Новости команд
Все
Кельн
Шальке-04
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+