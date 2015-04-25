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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Байер
Кельн - Байер: обзор матча 25 апреля 2015
Кельн
25.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Байер
83'
Б. Финне
60'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Байер
90'
+4
Желтая карточка
О. Топрак
ГОЛ! 1:1!
Б. Финне
Пас отдал
Э. Уджа
83'
Замена
К. Нагасава
️️️️
М. Леманн
82'
Замена
Б. Финне
️️️️
М. Бречко
77'
Замена
С. Пешко
️️️️
Я. Герхардт
67'
64'
Замена
Т. Едвай
️️️️
К. Пападопулос
60'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
С. Рольфес
60'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Беллараби
Желтая карточка
К. Виммер
55'
54'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Я. Герхардт
44'
42'
Пенальти не реализован!
Х. Чалханоглу
24'
Желтая карточка
Х. Сон
17'
Желтая карточка
С. Рольфес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Казуке Нагасава
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-3-2
1
Хорн
6
Виммер
5
Марох
7
Фогт
14
Хектор
2
Бречко
33
Леманн
31
Герхардт
31
Риссе
10
Осако
11
Уджа
4-3-2-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
14
Пападопулос
18
Венделл
19
Хильберт
6
Рольфес
10
Чалханоглу
38
Беллараби
7
Сон
11
Кисслинг
33
Леманн
10
Нагасава
10
Нагасава
33
Леманн
31
Герхардт
21
Пешко
21
Пешко
31
Герхардт
2
Бречко
11
Финне
11
Финне
2
Бречко
14
Пападопулос
4
Едвай
4
Едвай
14
Пападопулос
7
Сон
8
Брандт
8
Брандт
7
Сон
6
Рольфес
18
Дрмич
18
Дрмич
6
Рольфес
Остались в запасе
Кельн
Байер
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Адам Матушик
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Кельн - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рейн Энерги
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