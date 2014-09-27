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Расписание матчей
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Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 27 сентября 2014
Кельн
27.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Бавария
19'
М. Гетце
66'
Д. Халфар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бавария
Замена
Б. Финне
️️️️
Э. Уджа
88'
76'
Замена
Д. Шакири
️️️️
А. Роббен
Замена
К. Фогт
️️️️
Д. Халфар
76'
66'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Халфар
Замена
М. Риссе
️️️️
Я. Герхардт
59'
55'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Т. Мюллер
55'
Замена
Данте
️️️️
Д. Боатенг
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
31
Марсель Риссе
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Бавария
4
Данте
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-2-4-1
1
Хорн
5
Марох
6
Виммер
16
Ольковски
14
Хектор
2
Бречко
28
Халфар
33
Леманн
31
Герхардт
8
Матушик
11
Уджа
3-2-2-1-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
5
Алаба
21
Лам
24
Бернат
10
Роббен
3
Алонсо
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
28
Халфар
7
Фогт
7
Фогт
28
Халфар
31
Герхардт
31
Риссе
31
Риссе
31
Герхардт
11
Уджа
11
Финне
11
Финне
11
Уджа
17
Боатенг
4
Данте
4
Данте
17
Боатенг
13
Мюллер
4
Бенатиа
4
Бенатиа
13
Мюллер
10
Роббен
10
Шакири
10
Шакири
10
Роббен
Остались в запасе
Кельн
Бавария
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
Главный тренер
Петер Штегер
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
Остались в запасе
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Кельн - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Рейн Энерги
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