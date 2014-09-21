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Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 21 сентября 2014
Кельн
21.09.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия М
85'
Замена
Б. Хргота
️️️️
М. Крузе
85'
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Хан
Замена
Я. Герхардт
️️️️
П. Ольковски
83'
78'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Крамер
75'
Желтая карточка
А. Хан
Замена
С. Цоллер
️️️️
Э. Уджа
75'
Желтая карточка
К. Фогт
74'
Замена
Д. Халфар
️️️️
Ю. Осако
54'
Желтая карточка
М. Леманн
39'
19'
Желтая карточка
К. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
3-2-2-2
1
Хорн
7
Фогт
6
Виммер
5
Марох
14
Хектор
2
Бречко
31
Риссе
33
Леманн
11
Уджа
10
Осако
4-2-1-1-2
1
Зоммер
39
Штранцль
24
Янчке
4
Корб
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
19
Джонсон
28
Хан
10
Крузе
11
Раффаэл
10
Осако
28
Халфар
28
Халфар
10
Осако
16
Ольковски
31
Герхардт
31
Герхардт
16
Ольковски
11
Уджа
6
Цоллер
6
Цоллер
11
Уджа
28
Хан
7
Херрманн
7
Херрманн
28
Хан
23
Крамер
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
23
Крамер
10
Крузе
10
Хргота
10
Хргота
10
Крузе
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
16
Ибрахима Траоре
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
8
Адам Матушик
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Кельн - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
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