Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Кельн
Боруссия М - Кельн: обзор матча 14 февраля 2015
Боруссия М
14.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
90+1'
Г. Джака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Кельн
Замена
М. Штранцль
️️️️
М. Крузе
90'
+4
Желтая карточка
Т. Азар
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Г. Джака
Пас отдал
Т. Азар
90'
+1
86'
Замена
К. Нагасава
️️️️
М. Риссе
Замена
Б. Хргота
️️️️
Раффаэл
82'
77'
Замена
Дейверсон
️️️️
Ю. Осако
Замена
Т. Азар
️️️️
И. Траоре
73'
66'
Желтая карточка
С. Пешко
63'
Замена
С. Пешко
️️️️
Э. Уджа
61'
Желтая карточка
М. Риссе
Желтая карточка
Г. Джака
43'
38'
Желтая карточка
Ю. Осако
24'
Желтая карточка
К. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Казуке Нагасава
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
4
Брауверс
24
Янчке
4
Корб
18
Домингес
34
Джака
23
Крамер
16
Траоре
7
Херрманн
11
Раффаэл
10
Крузе
3-2-3-2
1
Хорн
6
Виммер
16
Ольковски
3
Маврай
7
Фогт
14
Хектор
28
Халфар
31
Риссе
33
Леманн
10
Осако
11
Уджа
10
Крузе
39
Штранцль
39
Штранцль
10
Крузе
16
Траоре
9
Азар
9
Азар
16
Траоре
11
Раффаэл
10
Хргота
10
Хргота
11
Раффаэл
31
Риссе
10
Нагасава
10
Нагасава
31
Риссе
11
Уджа
21
Пешко
21
Пешко
11
Уджа
10
Осако
16
Дейверсон
16
Дейверсон
10
Осако
Остались в запасе
Боруссия М
Кельн
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Боруссия М - Кельн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Кельн
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«Кельн» – «Унион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+